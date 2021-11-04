ＳＵＭＣＯの今期、3割の営業増益見通し　半導体ウエハー需要堅調

Newsfrom Japan

［東京 ４日 ロイター］ - ＳＵＭＣＯは４日、２０２１年１２月期の連結営業利益が前年比３３．３％増の５０５億円になりそうだと発表した。半導体シリコンウエハーの需要が堅調で、前年に比べて販売・生産の拡大効果が利益を２３７億円押し上げる。

ＩＢＥＳがまとめたアナリスト１９人の予測平均４７４億円を上回った。

１０─１２月期の今四半期は、営業利益１４０億円を見込む。終わったばかりの７─９月期からは８億円の減益予想。ロジック半導体に加えてメモリー向けもシリコンウエハーの需要が高まるとみているが、減価償却費やコスト増が響く。

併せて発表した１─９月期の連結業績は、営業利益が前年同期比２２．６％増の３６５億円だった。

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html