東京マーケット・サマリー

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■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後5時現在 114.20/22 1.1569/73 132.14/18

NY午後5時 113.98/01 1.1610/14 132.36/40

午後５時のドル／円は、ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル高／円安の１１４円前半。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を受けた米長期金利の上昇を背景にドル買い／円売りが優勢となった。ただ、クロス円での円安基調が一服し、ドル／円も伸び悩んだ。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 29794.37 +273.47 29859.74 29,718.78─29,880.81

ＴＯＰＩＸ 2055.56 +23.89 2049.41 2,043.92─2,055.56

東証出来高(万株) 148277.00 東証売買代金(億円) 36854.12

東京株式市場で日経平均は反発した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を無難に通過し、米株高となったことを背景に買いが先行した。個別では、企業決算を材料視した物色がみられ、上方修正と自社株買いを発表したトヨタ自動車は反発した。

東証１部の騰落数は、値上がり１５７１銘柄に対し、値下がりが５５１銘柄、変わらずが６１銘柄だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.033％

ユーロ円金先（22年3月限） 0.000 (変わらず)

安値─高値 0.000─0.000

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０３３％になった。「前営業日に続き、取り手の調達ニーズに落ち着き感が出ている」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物は横ばい。

＜円債市場＞

国債先物・21年12月限 151.60 (+0.04)

安値─高値 151.52─151.69

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.075％ (-0.005)

安値─高値 0.080─0.070％

国債先物中心限月１２月限は前営業日比４銭高の１５１円６０銭と３営業日続伸して取引を終えた。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比０．５ｂｐ低下の０．０７５％。

＜スワップ市場＞ 17時26分現在の気配

2年物 0.06─-0.03

3年物 0.07─-0.02

4年物 0.08─-0.01

5年物 0.08─-0.01

7年物 0.11─0.01

10年物 0.17─0.07

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