ＧＰＩＦ、7―9月期運用収益率＋0.98％　6四半期連続の黒字

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［東京 ５日 ロイター］ - 年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）は５日、２０２１年７―９月期の運用収益額が１兆８７６３億円の黒字、運用収益率がプラス０．９８％だったと発表した。四半期の運用収益率がプラスとなるのは６四半期連続。国内株式の上昇が寄与した。

９月末の運用資産額は１９４兆１１９７億円となり、過去最高を記録した。

資産別に見ると、国内債券がプラス０．１１％、外国債券がマイナス０．８５％、国内株式がプラス５．３５％、外国株式がマイナス０．７７％となった。

ＧＰＩＦの宮園雅敬理事長は７―９月期について、「主要国における緩和的な金融政策の転換が意識される中、外国株式市場は小幅に下落した。一方、新型コロナウイルスのワクチン接種による経済活動の正常化や今後の経済政策に対する期待感等から、国内株式市場は大きく上昇した」と説明した。

９月末の資産構成比率は、国内債券２６．７９％、外国債券２４．１７％、国内株式２５．０３％、外国株式２４．０１％だった。

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