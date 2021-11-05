東京マーケット・サマリー

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■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後5時現在 113.75/77 1.1558/62 131.50/54

NY午後5時 113.75/78 1.1552/56 131.44/48

午後５時のドル／円は、ニューヨーク市場午後５時時点とほぼ同水準の１１３円後半。米長期金利の低下やクロス円での円高圧力の強まりで、ドル売り／円買いが優勢となった。米雇用統計の発表を控えて模様眺めムードが強まり、小動きでの推移にとどまった。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 29611.57 -182.80 29840.73 29,504.07─29,840.73

ＴＯＰＩＸ 2041.42 -14.14 2053.32 2,033.33─2,053.32

東証出来高(万株) 126664.00 東証売買代金(億円) 29916.89

東京株式市場で日経平均は反落した。米株高が好感され朝方は高く寄り付いたが、前日までの上昇が急ピッチだったことに加え、米雇用統計を控えた週末でもあり、利益確定売りに押された。好決算を発表した銘柄の物色は引き続きみられた。

東証１部の騰落数は、値上がりが５４０銘柄、値下がりが１５９１銘柄、変わらずが５２銘柄だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.036％

ユーロ円金先（22年3月限） 100.065 (+0.020)

安値─高値 100.065─100.065

3カ月物ＴＢ -0.120 (-0.002)

安値─高値 -0.120─-0.120

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０３６％になった。「前営業日に続き、取り手の調達スタンスに落ち着き感がある」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物は強含み。

＜円債市場＞

国債先物・21年12月限 151.83 (+0.23)

安値─高値 151.69─151.84

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.060％ (-0.015)

安値─高値 0.065─0.055％

国債先物中心限月１２月限は前営業日比２３銭高の１５１円８３銭と４営業日続伸して取引を終えた。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比１．５ｂｐ低下の０．０６０％。

＜スワップ市場＞ 17時26分現在の気配

2年物 0.05─-0.04

3年物 0.06─-0.03

4年物 0.06─-0.03

5年物 0.07─-0.02

7年物 0.09─-0.00

10年物 0.15─0.05

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