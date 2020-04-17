【LIVE】「緊急事態宣言」全国拡大、安倍首相が会見　生活支援策は（2020年4月17日）

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安倍晋三首相は17日午後6時から官邸で記者会見を行う。政府は16日夜、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の対象範囲を全国に拡大した。既に対象となっている東京都や大阪府、福岡県など7都府県に、北海道、茨城、石川、岐阜、愛知、京都を加えた13都道府県は「特定警戒都道府県」に指定し、重点的に感染拡大防止対策を進める方針も発表している。会見では、対象範囲が大幅に拡大した背景や、「1人10万円給付」とも報じられている生活支援策などについて説明があるとみられる。

（映像：THE PAGE）