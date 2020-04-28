【国会中継】衆院予算委　安倍首相ら全閣僚出席、補正予算案を審議（2020年4月28日）

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◎2020年4月28日「衆議院予算委員会」

安倍首相ら全閣僚が出席して2020年度補正予算案の基本的質疑を行う。

質疑者（予定）

・岸田文雄（自民）9：00～9：40

・田村憲久（自民）9：40～10：06

・斉藤鉄夫（公明）10：06～10：36

・枝野幸男（立憲）10：36～11：26

・渡辺周（国民）11：26～12：00

＝＝休憩＝＝

・渡辺周（国民）13：00～13：10

・玄葉光一郎（社保国民会議）13：10～13：53

・大西健介（国民）13：53～14：36

・大串博志（立憲）14：36～15：18

・前原誠司（国民）15：18～16：00

（映像：THE PAGE）