【国会中継】衆院予算委 安倍首相ら全閣僚出席、補正予算案を審議（2020年4月28日）
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◎2020年4月28日「衆議院予算委員会」
安倍首相ら全閣僚が出席して2020年度補正予算案の基本的質疑を行う。
質疑者（予定）
・岸田文雄（自民）9：00～9：40
・田村憲久（自民）9：40～10：06
・斉藤鉄夫（公明）10：06～10：36
・枝野幸男（立憲）10：36～11：26
・渡辺周（国民）11：26～12：00
＝＝休憩＝＝
・渡辺周（国民）13：00～13：10
・玄葉光一郎（社保国民会議）13：10～13：53
・大西健介（国民）13：53～14：36
・大串博志（立憲）14：36～15：18
・前原誠司（国民）15：18～16：00
（映像：THE PAGE）
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