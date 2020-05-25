【LIVE】「緊急事態宣言」全面解除　西村担当相が会見（2020年5月25日）

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新型コロナウイルスの感染拡大を受けた「緊急事態宣言」について、政府は25日午後に対策本部会議を開き、東京など首都圏1都3県と北海道の5都道県すべてを解除すると正式決定した。安倍首相は会議の最後、感染状況、医療提供体制等を総合的に勘案し、緊急事態宣言を実施する必要がなくなったとして「緊急事態解除宣言」を発出し、すべての都道府県で解除する。西村康稔経済再生相は、午後7時50分から記者会見し、段階的な社会経済活動の再開指針や、引き続き講じる感染防止策について説明する。

（映像：THE PAGE）