Newsfrom Japan

今夏に開催する東京オリンピックの聖火リレーが25日午前、福島県のJビレッジからスタートした。第1走者は、11年サッカー女子W杯で優勝した日本代表「なでしこジャパン」のメンバー16人が務めた。

(映像:THE PAGE、Courtesy of the International Olympic Committee.)