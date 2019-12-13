石橋政嗣氏死去＝元社会党委員長、９５歳―現実路線を推進

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旧社会党で現実路線を推し進めた同党元委員長の石橋政嗣（いしばし・まさし）氏が今月、福岡市内で死去した。９５歳だった。台湾生まれ。葬儀は既に済ませた。

第２次大戦後、長崎県佐世保市で進駐軍の労働に従事。全駐労佐世保支部書記長、長崎県議などを経て１９５５年衆院選で旧長崎２区から初当選した。連続当選１２回。

外交・防衛問題の論客として頭角を現し、６０年の日米安全保障条約の改定の際は、岸信介首相を徹底追及。飛鳥田一雄氏（後の委員長）らとともに旧社会党の「安保５人男」と呼ばれた。

６６年、党の非武装中立路線の道筋を示した「石橋構想」を発表。書記長や副委員長を経て、８３年に飛鳥田氏の後継の委員長に就いた。「自衛隊は違憲だが合法」と主張するなど現実路線にかじを切り、政権を担いうる政党への決意を示した「社会党の新宣言」をまとめた。

８６年の衆参同日選の敗北を受けて委員長を引責辞任し、土井たか子氏に引き継いだ。９０年の衆院選に出馬せず、政界を引退した。

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