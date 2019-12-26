死刑囚１人の刑執行＝福岡一家４人殺害―森法相下で初・法務省

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法務省は２６日、福岡市で２００３年に一家４人を殺害し強盗殺人などの罪で死刑が確定した中国籍の元専門学校生、魏巍死刑囚（４０）の刑を福岡拘置所で執行し、発表した。８月に２人の刑が執行されて以来で、１０月３１日に就任した森雅子法相下では初。

記者会見した森法相は「身勝手な理由から、幸せに暮らしていた家族全員を殺害した極めて冷酷かつ残忍な事件。慎重に検討し、執行を命じた」と述べた。今月２３日に執行命令書に署名したという。同省によると、拘置所に収容中の確定死刑囚は１１１人になった。

確定判決によると、魏死刑囚は中国人２人と共謀し、０３年６月２０日未明、強盗目的で衣料品販売業松本真二郎さん＝当時（４１）＝宅に侵入。妻千加さん＝同（４０）＝、長男海君＝同（１１）＝、長女ひなさん＝同（８）＝を殺害し、首を絞めて仮死状態にした松本さんと共に博多湾に遺棄した。

一審福岡地裁は０５年５月、求刑通り死刑を言い渡し、二審福岡高裁も０７年３月に支持。最高裁が１１年１０月に被告側の上告を棄却し、確定した。

共犯者の２人は中国で拘束され、１人は０５年に死刑が執行された。もう１人は無期懲役が確定している。

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