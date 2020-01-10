コンビニ３社、利益好調＝ポイント還元後押し―１９年３～１１月期

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コンビニ３社の２０１９年３～１１月期連結決算が１０日、出そろった。セブン＆アイ・ホールディングス傘下のセブン―イレブン、ファミリーマート、ローソンは、いずれも消費税増税に伴って導入されたポイント還元制度の追い風を受け、利益が増加した。

セブン＆アイはコンビニ事業がけん引し、スーパー、百貨店の不振を補った。営業利益は前年同期比４．９％増の３１９０億円と７年連続で最高益を更新した。

ファミリーマートは、不採算店舗を閉鎖した上、利益率の高い冷凍食品の販売が伸び、本業をもうけを示す事業利益は３２．２％増の６３７億円。ただ、売却した総合スーパー、ユニーが連結対象外となり、純利益は減少した。

ローソンは、デザートの販売が好調で主力の国内コンビニ事業が増収増益。高級スーパーの成城石井など他事業も堅調で、営業利益は９．０％増の５２１億円となった。

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