トヨタ、「空飛ぶ車」で提携＝米ベンチャーに４３０億円出資

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【ニューヨーク時事】トヨタ自動車は１５日、「空飛ぶ車」の早期実現に向け、電動垂直離着陸機（ｅＶＴＯＬ）の開発を手掛ける米新興企業ジョビー・アビエーション（カリフォルニア州）と提携すると発表した。３億９４００万ドル（約４３０億円）を出資し、友山茂樹副社長をジョビーの取締役として派遣する。

ｅＶＴＯＬは、都市部の渋滞や環境負荷の低減、過疎地の輸送手段の確保といった交通課題を解決できる新たな「空のモビリティー（移動手段）」として期待されている。トヨタは、従来の自動車で培った生産技術を生かし、設計や素材、電動化などの分野でジョビーに協力。品質や安全性、コスト基準などを満たしたｅＶＴＯＬの量産化に取り組む。

トヨタの豊田章男社長は声明で「空のモビリティー事業にチャレンジする。トヨタ創業以来の夢でもある」と述べた。

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