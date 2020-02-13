日産、営業益７割減へ＝販売低迷、２度目の下方修正―２０年３月期

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日産自動車は１３日、２０２０年３月期連結業績予想について、売上高、利益とも大幅に下方修正した。本業のもうけを示す営業利益は、前年比７３．３％減の８５０億円となる。業績予想の修正は昨年１１月に続き２度目。年間の世界販売計画も従来の５２４万台から５０５万台に引き下げた。新型車投入の遅れから、北米や中国をはじめとする主力市場での販売低迷などが響く。

業績見通しに新型肺炎の感染拡大による影響は織り込まなかった。

世界販売は、昨年１２月まで１６カ月連続で前年を割り込んだ。前会長カルロス・ゴーン被告が進めた値引き販売などで、北米を中心にブランドイメージが毀損（きそん）したとされ、不振が続く。記者会見した内田誠社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）は「販売減、業績の悪化は残念ながら想定を超えている」と述べた。

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