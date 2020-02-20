平均４７８７万円、最高値更新＝戸数は４３年ぶり低水準―１９年の新築マンション

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不動産経済研究所が２０日発表した２０１９年の新築マンションの１戸当たりの全国平均価格は前年比０．６％上昇の４７８７万円と、３年連続で過去最高を更新した。一方、発売戸数は１２．０％減の７万６６０戸で、１９７６年以来、４３年ぶりの低水準だった。価格高騰を受けて消費者が購入に慎重となり、業者も供給を絞った。この傾向は２０年も続きそうだ。

資材価格や地価の上昇、人手不足で建築費が高止まりし、平均価格を押し上げた。首都圏は１．９％上昇の５９８０万円、近畿圏は０．６％上昇の３８６６万円だった。

地方都市でも札幌市や仙台市が上がった。投資用の単身向けなどの住宅の供給が増えた名古屋市、広島市、福岡市は下落した。

発売戸数は、首都圏、近畿圏、東海・中京圏を中心に減少した。

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