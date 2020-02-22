国内で新たに１４人が新型ウイルス感染＝千葉で中学教員、北海道は８人

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国内では２２日、北海道と千葉、和歌山、熊本各県で計１４人の新型コロナウイルス感染が確認された。うち北海道は８人で、千葉市では中学校教員が感染した。

道によると、８人は１０～８０代の男女で、１０代が１人、５０代３人、６０代１人、７０代２人、８０代１人。

千葉市で感染が分かった教員は、市立中学勤務の６０代女性。１２日に風邪と診断され、１９日に千葉県内の病院に入院し、２１日にウイルス陽性が判明した。中学校は２５、２６両日を臨時休校とした。千葉県内でも３０代女性と東京都在住の５０代女性の感染が確認された。

熊本市では、同市在住の５０代の男性会社員１人が感染。２１日に感染が判明した２０代女性看護師の父親で、２人は県内の感染症指定医療機関に入院している。

熊本県も同県在住の６０代男性１人の感染を確認した。２～１０日、妻の住む北海道に帰省し、共に札幌市の「さっぽろ雪まつり」などを訪れていた。県は９～１０日に感染した可能性が高いとみている。

和歌山県も、和歌山市在住の４０代男性の感染を発表。既に判明している済生会有田病院（同県湯浅町）の６０代男性患者の同僚という。

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