浅川幸子さん死去＝地下鉄サリンで脳障害―闘病２５年、寝たきり

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オウム真理教による地下鉄サリン事件の被害に遭い、寝たきり状態で闘病を続けていた浅川幸子さんが１０日午前９時３４分、サリン中毒による低酸素脳症で死去した。５６歳だった。兄の一雄さん（６０）が１９日に明らかにした。

事件は２０日で発生から２５年。一雄さんは「妹にとって本当につらい時間だったと思う。頑張ったね、お疲れさまと伝えたい」と話した。

１９９５年３月、元教団代表松本智津夫（麻原彰晃）元死刑囚＝執行時（６３）＝の指示の下、元幹部５人が営団地下鉄（現・東京メトロ）日比谷、丸ノ内、千代田各線を走行中の電車内で猛毒サリンを散布。１３人が死亡し、６０００人超が重軽傷を負った。

当時３１歳だった幸子さんは、勤務先の会議に向かう途中、元幹部広瀬健一元死刑囚＝同（５４）＝が散布した丸ノ内線で事件に巻き込まれた。車内で心肺停止の状態で見つかり、蘇生したものの、重い脳障害で会話や食事も困難に。一雄さんら家族が自宅で介護を続け、２０１７年から東京近郊の病院に入院した。会見に同席した弁護士によると、幸子さんは１４人目の犠牲者。

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