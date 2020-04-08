アマゾン創業者が３年連続首位＝日本人トップは柳井氏―米誌長者番付
Newsfrom Japan経済・ビジネス
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
【ニューヨーク時事】米経済誌フォーブスが７日発表した２０２０年版の世界長者番付で、米インターネット通販大手アマゾン・ドット・コム創業者のジェフ・ベゾス氏が３年連続で首位となった。資産総額は１１３０億ドル（約１２兆３０００億円）と、前年から１８０億ドル減った。
ベゾス氏は昨年、離婚に伴う財産分与で元妻マッケンジーさんに３６０億ドル相当のアマゾン株を譲渡。ただ、前年の調査時点より株価が１５％上昇したことで資産の減少幅は抑えられた。マッケンジーさんも２２位に入った。
日本人トップはカジュアル衣料品店ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長（１９７億ドル）で４１位。計測機器大手キーエンスの創業者、滝崎武光氏（１７４億ドル）が４７位、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長（１６６億ドル）が５６位で続いた。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]