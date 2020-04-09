全９地域で１１年ぶり景気判断下げ＝新型コロナ、消費・生産直撃―日銀

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日銀は９日、春の支店長会議を開き、全国９地域の景気情勢を分析した地域経済報告（さくらリポート）を公表した。新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛や店舗休業などが消費や生産を直撃し、全地域の総括判断を前回１月から下方修正した。全地域の判断引き下げはリーマン・ショック後の２００９年１月調査以来１１年３カ月ぶり。

個人消費について全９地域で、生産、雇用・所得は北海道、近畿、中国など５地域でいずれも判断を下方修正。新型コロナによる経済収縮が全国に波及しており、日銀は「先行きの下振れリスクを含めて影響をしっかりと見ていく必要がある」と指摘した。

各地からは訪日外国人旅行者（インバウンド）の急減に加え、「国内観光客も大幅に落ち込み、影響はリーマン・ショックより大きい」（京都府のホテル）と、消費の先行きを悲観する声が上がった。生産に関しても、「世界的な自動車需要の落ち込みから不透明感は強い」（福岡県の輸送機械）といった懸念が広がる一方、一部で「対中輸出は足元で増加に転じている」（愛知県の自動車関連）との指摘もあった。

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