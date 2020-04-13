県独自の「緊急事態宣言」＝クラスター相次ぐ―石川
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石川県は１３日、県内で新型コロナウイルスの感染者が増えていることを受け、県独自の「緊急事態宣言」を発令したと発表した。期間は５月６日まで。県民に密集、密閉、密接の回避や不要不急の外出自粛、時差出勤などを要請した。
県は中小企業向けの融資を充実する方針も示した。県内の感染者は３月末時点の１３人から４月に入り急増。病院や接客を伴う飲食店などでクラスター（感染者集団）が相次ぎ発生した。谷本正憲知事は「感染者を取り巻く状況が大きく変わってきた。県民に自分の体は自分で守る意識をもう一度持っていただく」と説明した。
政府の緊急事態宣言の対象地域への追加について「状況次第では（政府に）お願いする場面があるかもしれない」と述べた。
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