国内感染者１万１５３１人＝クルーズ船乗船者ら含め―新型コロナ
Newsfrom Japan社会 暮らし
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
国内で確認された新型コロナウイルスの感染者は２０日午前１０時時点で、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客乗員らを含めて１万１５３１人となり、前週より３４１４人増加した。死者は１０１人増え、２５１人となった。
感染者の内訳は、国内での感染が１万８０４人、クルーズ船の乗客乗員が７１２人、政府チャーター機での帰国者らが１５人。
都道府県別では、東京が前週から１０１５人増え３０８２人で最多。大阪１２１１人、神奈川７８５人、千葉６８７人、埼玉６６７人と続いた。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
時事通信ニュース 健康・医療 暮らし 社会 日本 東北 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 甲信越 北陸 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 東海 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中国 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四国 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄