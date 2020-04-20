国内感染者１万１５３１人＝クルーズ船乗船者ら含め―新型コロナ

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国内で確認された新型コロナウイルスの感染者は２０日午前１０時時点で、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客乗員らを含めて１万１５３１人となり、前週より３４１４人増加した。死者は１０１人増え、２５１人となった。

感染者の内訳は、国内での感染が１万８０４人、クルーズ船の乗客乗員が７１２人、政府チャーター機での帰国者らが１５人。

都道府県別では、東京が前週から１０１５人増え３０８２人で最多。大阪１２１１人、神奈川７８５人、千葉６８７人、埼玉６６７人と続いた。

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