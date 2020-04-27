１１年ぶり全地域下げ＝初の「極めて厳しい」―財務局経済報告

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財務省は２７日、全国１１地域の財務局などによる管内経済情勢報告を発表した。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、約１１年ぶりに全地域の景気判断を下方修正。総括判断については、景気後退局面だった２０１２年１０月以来７年６カ月ぶりに引き下げ、初めて「極めて厳しい」と表現した。

同報告は各財務局などが直近３カ月の景気動向を点検したもので、前回までの総括判断は「回復している」だった。全地域の下方修正は、リーマン・ショック後の０９年１月以来という。

各地の景気判断は「観光で悪化が見られ、極めて厳しい」（北海道）など軒並み悪化。項目別では、個人消費と雇用情勢は全地域、生産活動は北海道を除く１０地域で、それぞれ判断を下げた。スーパーやドラッグストアの販売は好調だが、百貨店や家電・新車販売が弱い。

報告取りまとめに当たり３カ月に１度開く全国財務局長会議は、コロナの影響で今回初めて中止された。

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