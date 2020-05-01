キヤノン御手洗会長が社長兼務＝異例の３度目

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キヤノンは１日、真栄田雅也社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ、６７）が同日付で辞任し、御手洗冨士夫会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ、８４）が社長を兼務する人事を発表した。真栄田氏から健康面で不安を抱えているとの申し出があり、同日開催の取締役会で決定した。御手洗氏の社長登板は異例の３度目となる。

新型コロナウイルスの影響で主力の事務機器やカメラの販売が落ち込む中、御手洗氏は事業環境が落ち着くまで社長を兼務して陣頭指揮に当たる。真栄田氏は非常勤の技術最高顧問に就く。

１９９５年から１１年間社長を務めた御手洗氏は経団連会長に就任した２００６年に会長に退いたが、１２年３月に当時の社長が辞任。再登板後の１６年３月に真栄田氏に譲った。既存の収益構造から脱し、医療機器など新規事業の育成が急がれる中、再び「ポスト御手洗」の育成が課題となる。

御手洗 冨士夫氏（みたらい・ふじお）中大法卒。６１年キヤノンカメラ（現キヤノン）入社、キヤノンＵＳＡ社長などを経て９５年社長、０６年会長。１２年３月から１６年３月まで社長を兼務。０６年５月から１０年５月まで経団連会長。大分県出身。

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