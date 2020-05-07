大型連休、交通量７割減＝コロナ影響で高速道路―国交省まとめ

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国土交通省は７日、東日本、中日本、西日本、本州四国連絡の高速道路４社の大型連休中（４月２５日～５月６日）の交通状況をまとめた。調査対象である全国４０区間の１日当たりの平均交通量は前年同期（４月２７日～５月８日）比７０％減の約１万４６００台。新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、政府が不要不急の移動自粛を呼び掛けたことや、各社が地方区間の休日割引を行わなかったことが影響したとみられる。

４０区間全てで交通量が減少した。減少率が最も大きかったのは米子道久世インターチェンジ（ＩＣ、岡山県真庭市）―湯原ＩＣ（同市）間の８４％。最も小さかった東京湾アクアライン川崎浮島ジャンクション（川崎市）―海ほたるパーキングエリア（千葉県木更津市）間でも５２％の減少だった。

一方、大型車は全区間平均で１４％減。物流を担うトラックやトレーラーなどに一定の需要があったとみられ、東海北陸道飛騨清見ＩＣ（岐阜県高山市）―白川郷ＩＣ（同県白川村）間で３６％増となるなど交通量が増えた区間もあった。

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