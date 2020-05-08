任天堂、営業益が４割増＝「スイッチ」「あつ森」好調―２０年３月期

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任天堂が７日発表した２０２０年３月期連結決算は、本業のもうけを示す営業利益が３５２３億円と前期比４１．１％増加した。家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ」やゲームソフト「あつまれ どうぶつの森」などが好調だった。新型コロナウイルスの感染が広がる中、外出自粛に伴う巣ごもり需要も業績を押し上げたとみられる。

売上高は９．０％増の１兆３０８５億円で、３年連続で１兆円を超えた。純利益は３３．３％増の２５８６億円。昨年９月に投入した携帯専用機「ニンテンドースイッチライト」と合わせたスイッチシリーズの世界販売台数は２４．０％増の計２１０３万台に達した。

一方、２１年３月期は売上高が８．３％減の１兆２０００億円、営業利益は１４．９％減の３０００億円と減収減益を予想。世界的な新型コロナの流行で生産・販売活動が影響を受け、前年実績を下回る見通し。

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