５大銀、１１年ぶり低水準＝コロナ倒産備え、４グループが２桁減益―２１年３月期

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三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループなど５大銀行グループの２０２０年３月期連結決算が１５日、出そろった。世界的な新型コロナウイルス感染拡大が響き、純利益合計は前期比２．４％減の１兆９９６０億円と２兆円を下回った。取引先企業の経営悪化に備える与信関係費用は２１年３月期、さらに膨らんで収益を圧迫。純利益予想は計２３．４％減の１兆５３００億円と１０年３月期以来１１年ぶりの低水準となる。

２１年３月期はコロナ倒産の影響が顕在化し、貸倒引当金などの与信関係費用（傘下行合算）は非公表の三菱ＵＦＪを除き計５４２０億円。５大銀前期合計の２倍を超え、リーマン・ショック後の１０年３月期（約８５００億円）に迫る。その結果、減益幅は三井住友フィナンシャルグループで約４割に上るなど、三菱ＵＦＪ以外の４グループが２桁減益に陥る。

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