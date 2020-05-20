４月訪日客、わずか２９００人＝９９．９％減、新型コロナで需要喪失

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日本政府観光局が２０日発表した４月の訪日外国人数（推計値）は前年同月比９９．９％減の２９００人だった。新型コロナウイルス感染拡大の影響で大幅に落ち込み、１９６４年の統計開始以降、初めて単月で１万人を割り込んだ。コロナの衝撃の大きさが改めて示された。

下落率は３月の９３．０％減を上回り、２カ月連続で過去最大を更新した。入国者の多くは日本で在留資格を持つ外国人とみられる。

各国がコロナ対策で実施している出入国制限などの影響で海外旅行需要が消失。出国日本人数も４月は９９．８％減の３９００人となった。田端浩観光庁長官は２０日の記者会見で「世界的に人の動きが失われている」と指摘した。

訪日客の国・地域別の内訳は、中国が２００人、韓国が３００人にとどまり、軒並み９９％を超える下落率となった。ドイツやイタリアなどは１０人未満だった。

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