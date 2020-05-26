対外純資産が６．８％増＝１９年末、５年ぶり過去最高

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財務省は２６日、２０１９年末の日本の対外資産・負債残高を公表した。政府や企業、個人が海外で保有する資産から、海外投資家らの対日投資を示す負債を差し引いた対外純資産は前年末比６．８％増の３６４兆５２５０億円となり、５年ぶりに過去最高を更新した。世界最大の純債権国となったのは、２９年連続。

対外資産残高は、前年末比７．８％増の１０９７兆７３１０億円となり、過去最高を８年連続で更新。日本企業による海外企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）、工場の海外移転などの動きが広まっており、直接投資残高は１１．５％増の２０２兆８３３０億円となった。証券投資残高も１１．６％増えて５０３兆１３４０億円。

対外負債残高は、８．４％増の７３３兆２０６０億円。１８年末は円高で日本企業の株価が下がり減少に転じたものの、１９年末で上昇。２年ぶりの増加となり、過去最高を更新した。

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