スズキ、営業益３３．７％減＝主力のインドで苦戦―２０年３月期
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スズキが２６日発表した２０２０年３月期連結決算は、本業のもうけを示す営業利益が前期比３３．７％減の２１５０億円だった。景気低迷が長引く主力のインド市場で販売が苦戦。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大も響いた。
世界販売台数は１４．３％減の２８５万台。このうち、インドは１８．１％減の１４３万台だった。日本国内は大型台風や消費税増税に新型コロナの影響が加わり、７．３％減の６７万台。営業利益段階での新型コロナのマイナス要因は１２８億円だった。
売上高は９．９％減の３兆４８８４億円、純利益は２４．９％減の１３４２億円と減収減益。２１年３月期業績予想は未定とした。電話形式での記者会見で鈴木俊宏社長は「リーマン・ショックからの復活に日本は６年かかった。注意深く生産体制を整え、販売を強化していく」と述べた。
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