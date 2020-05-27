２次補正、一般会計３１．９兆円＝赤字国債２２．６兆円―予備費１０兆円追加
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新型コロナウイルスの感染拡大に対応する２０２０年度第２次補正予算案の一般会計総額が３１兆９１１４億円となることが２７日、分かった。財源は全額国債発行で賄い、そのうち赤字国債は２２兆６１２４億円となる。政府は同日午後、閣議決定する。
２次補正には、中小企業の家賃支援や資金繰り強化、雇用の下支えなどを盛り込む。政府のコロナ対策に特化して使用できる予備費も１０兆円増額する。
特別会計や財政投融資も合わせた財政支出は７２．７兆円で、民間融資なども含めた総合的な事業規模は１１７．１兆円となる。
事業規模は１次補正などと合わせると２３３．９兆円となり、安倍晋三首相は官邸で開いた政府・与党の政策懇談会で「ＧＤＰ（国内総生産）の４割に上る世界最大の対策によって日本経済を守り抜く」と強調した。
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