国内の新規感染者５１人＝東京急増、北九州は減少―死者３人増・新型コロナ

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国内では２日、新型コロナウイルスの新規感染者が５１人確認された。東京都では３４人の陽性が判明。都内で１日当たりの感染者が３０人以上となったのは５月１４日以来で、前日の１３人から急増した。

３４人中、１２人は感染経路が不明。５人は接客を伴う飲食店など「夜の街」で感染したとみられる。クラスター（感染者集団）が発生した武蔵野中央病院（小金井市）では、新たに患者と職員計１３人の感染が確認された。累計感染者は５２８３人となった。

北九州市では新たに６人の陽性が判明した。感染者の確認は１１日連続だが、人数は６日ぶりに１桁となった。１１日間の累計は１１９人。

クルーズ船の乗船者らを含めた国内感染者の累計は１万７７２３人となった。

死者は東京都と埼玉県、大阪府で各１人増え、累計で９１６人となった。

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