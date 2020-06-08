国内感染者、累計１万７９２４人＝死者は９３２人―新型コロナ
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国内で確認された新型コロナウイルス感染者は、８日午前１０時現在でクルーズ船の乗船者らを含めて１万７９２４人に上り、前週より２８９人増えた。死者は２１人増え、９３２人となった。
感染者の内訳は、都道府県別の合計が１万６８２９人、横浜市で停泊中に集団感染が起きた「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客乗員が７１２人、長崎市で停泊中に集団感染が起きた「コスタ・アトランチカ」の乗員が１４９人、政府チャーター機での帰国者らが１５人など。
国内感染者の都道府県別では、多い順に東京５３８３人、大阪１７８５人、神奈川１３９９人。
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