「基地問題いまだ続く」＝米軍機墜落６１年で慰霊祭―沖縄
Newsfrom Japan社会
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沖縄県うるま市（旧石川市）で１９５９年、市立宮森小学校に米軍の戦闘機が墜落し、児童と住民計１８人が死亡した事故から６１年となる３０日、同校で慰霊祭が行われた。今年は新型コロナウイルスの影響で規模を縮小した。遺族らが参列し、犠牲者の冥福を祈り、黙とうをささげた。
慰霊祭は、遺族会と当時の在校生らで組織するＮＰＯ法人「石川・宮森６３０会」が主催。久高政治会長（７２）は「基地問題は沖縄戦以降ずっと続いている。これからも宮森から平和を発信していきたい」とあいさつした。
糸満市から参列した金城清正さん（７３）は事故で母とクラスメート３人を亡くした。「基地問題はらちが明かない。安全に暮らせる世の中になってほしい」と話した。
事故は５９年６月３０日午前１０時４０分ごろに発生。米軍嘉手納基地（同県嘉手納町など）所属のジェット機が住宅地に墜落し、機体が衝撃で跳ね上がり、約１５０メートル先の同校校舎に突っ込んだ。
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