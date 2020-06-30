平均２４２７万円、前年比減＝自民・元栄氏、８億円で首位―１９年議員所得

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衆参両院は３０日、国会議員の２０１９年分の所得等報告書を公開した。１人当たりの平均所得は２４２７万円で、前年の２６５７万円から減少した。自民党の鳩山二郎衆院議員の所得額が前年の１７億４４９０万円から２３２６万円に減ったことが影響した。

首位は自民の元栄太一郎参院議員で、保有株式の譲渡などで８億４５０２万円を計上した。同党の逢沢一郎元外務副大臣が１億１１７０万円、中西健治参院議員が１億７９７万円で続いた。安倍晋三首相は３８６８万円で２６位。野党では立憲民主党の宮川伸衆院議員が７８５０万円で最も多く、全体の４位だった。

衆参別平均は衆院が２３２６万円、参院が２６５７万円。政党別では、自民が２６０８万円でトップを維持し、次いで立憲２２０９万円、国民民主党２２０４万円の順だった。

閣僚では、麻生太郎副総理兼財務相が４１１３万円で１位、竹本直一科学技術担当相が３０７９万円で２位だった。

所得公開は、国会議員資産公開法に基づき毎年実施。今回は昨年１年間を通じて在職していた衆院４５４人、参院１９９人が提出した。提出時期の４月末までに衆院議員を辞職した日本維新の会の谷畑孝氏らは対象外。

昨年１年間で増えた資産を申告する資産等補充報告書と、役員報酬などを受けている企業・団体名を記載する関連会社等報告書も併せて公開された。元栄氏は、資産補充額も２９億７７８８万円で突出した。

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