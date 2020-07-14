財務次官に太田氏＝主税・矢野氏が主計局長
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財務省は１４日、岡本薫明事務次官が退任し、後任に太田充主計局長を充てる人事を発表した。２０日付。主計局長には矢野康治主税局長を起用する。新型コロナウイルス感染拡大への対策を盛り込んだ２０２０年度第１・２次補正予算の編成で、同年度予算は過去最大の１６０．３兆円に膨張。新体制は、コロナ収束後の財政健全化への取り組みが課題となる。
国の税制を企画・立案する主税局のトップが、予算配分を仕切る主計局長に回るのは６年ぶり。武内良樹財務官と星野次彦国税庁長官も退任し、後任に岡村健司国際局長、可部哲生理財局長がそれぞれ就く。
〔事務次官〕
太田 充氏（おおた・みつる）東大法卒。８３年大蔵省（現財務省）に入り、理財局長を経て１８年７月主計局長。６０歳。島根県出身。
〔主計局長〕
矢野 康治氏（やの・こうじ）一橋大経卒。８５年大蔵省に入り、官房長を経て１９年７月主税局長。５７歳。山口県出身。
〔財務官〕
岡村 健司氏（おかむら・けんじ）東大法卒。８５年大蔵省に入り、国際局次長を経て１９年７月国際局長。５８歳。東京都出身。
〔国税庁長官〕
可部 哲生氏（かべ・てつお）東大法卒。８５年大蔵省に入り、総括審議官を経て１８年７月理財局長。５７歳。東京都出身。
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