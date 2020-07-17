企業の資金需要、４～６月期は過去最大＝新型コロナ対応で―日銀調査

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日銀が１７日に発表した主要銀行貸し出し動向アンケート調査によると、２０２０年４～６月期の資金需要判断指数（ＤＩ）は、企業向けがプラス５９と、前回１～３月期のプラス１４から急伸した。統計を開始した２０００年１～３月期以来の過去最大の水準。新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化し、需要の消失に直面した企業の資金ニーズが一気に拡大した形だ。

一方、個人向けは前回のマイナス７からマイナス２４に大幅に落ち込み、過去最低となった。外出自粛などの影響で住宅ローン、消費者ローンともに急落した。

今後３カ月の見通しは、企業向けがプラス２９に縮小。ただ、水準はリーマン・ショック後の０９年１～３月期に次ぐ高さで、日銀は「先行きは不透明で資金需要の高い状況は続く」とみている。

ＤＩは資金需要が「増加」「やや増加」と回答した割合から、「減少」「やや減少」を引いた値。今回の回答期間は６月９日～７月８日。

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