〔決算〕東芝、４～６月期営業損益は１２６億円の赤字＝新型コロナで５年ぶり
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東芝＝２０２０年４～６月期連結営業損益は１２６億円の赤字（前年同期は７８億円の黒字）だった。同期間の赤字は１５年以来５年ぶり。新型コロナウイルスの感染拡大に伴うハードディスク（ＨＤＤ）工場の稼働率低下など、電子デバイス事業の低迷が響いた。
電子デバイス事業への影響額は２５２億円。フィリピンでＨＤＤ工場の操業が３カ月近く停止したほか、中国向けの半導体製造装置納入も遅れた。印刷やインフラ事業へのマイナス影響も大きかった。
売上高は２６．２％減の５９９８億円、純利益は１１３億円の赤字だった。
２１年３月期の業績予想に変更はない。加茂正治上席常務はオンライン会見で「工事遅れなどはリカバリーできる」と説明した。
一方、米中対立の激化に関し、加茂氏は「中国との取引（内容）を確認する体制を、さらに強化しないといけない」と強調した。（了）
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