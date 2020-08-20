７月コンビニ売上高７％減＝長雨響きマイナス幅拡大

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日本フランチャイズチェーン協会が２０日発表した７月のコンビニエンスストア売上高は、既存店ベースで前年同月比７．４％減の８６５６億円だった。５カ月連続のマイナス。新型コロナウイルスの影響に長雨が重なって来店客が減り、６月（５．２％減）よりもマイナス幅が拡大した。

来店客数は１４．０％減（６月は１１．６％減）。５月下旬の緊急事態宣言の解除以降、繁華街や観光地の人出は上向きつつあったが、梅雨明けの遅れや豪雨で再び客足が遠のいた。１人当たりの平均購入額は７．７％増で、まとめ買いの傾向が続いている。

商品別では、全体の売り上げの４割弱を占める弁当や総菜など「日配食品」が８．３％減。加工食品や非食品も軒並みマイナスだった。

今月も人出の戻りは鈍い。同協会は「外出自粛などの動きがなくならないと、回復は厳しい」（幹部）とみている。

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