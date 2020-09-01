８月百貨店売上高、最大３割減＝コロナの影響続く―大手４社

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百貨店大手４社が１日発表した８月の既存店売上高（速報）は、前年同月比で最大３割減となった。新型コロナウイルスの感染拡大や猛暑による外出自粛が広がり、売り上げの大きい東京や大阪など都市部の店舗を中心に苦戦が続いた。そごう・西武は閉店セールの効果で下げ幅が大きく縮小した。

大丸と松坂屋を傘下に持つＪ・フロントリテイリングは２９．４％減、三越伊勢丹ホールディングスは２３．４％減で、マイナス幅が７月から拡大。訪日外国人消費も見込めず、大丸心斎橋店や三越銀座店など、旗艦店の低迷が長引いている。

高島屋は１８．２％減、そごう・西武は８．８％減で、７月から減少幅が縮小。そごう・西武は、８月末に営業を終了したそごう西神店（神戸市）など４店舗の閉店セールにより「１０％ほど売り上げが押し上げられた」（広報）が、効果は一時的だ。

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