新潟・三条で４０．４度＝９月国内最高を更新―台風９号でフェーン現象・気象庁
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東北地方から山陰地方にかけての日本海側では３日、晴れて気温が３５度以上の猛暑日になる所が続出した。気象庁によると、新潟県三条市で４０．４度を観測。埼玉県熊谷市で２０００年９月２日に観測した９月の国内統計史上最高記録３９．７度を更新した。新潟県内では胎内市も４０．０度となった。
山形県鶴岡市では観測点ごとの９月の記録を更新する３９．１度、石川県輪島市では年間記録を更新する３８．６度を観測した。
台風９号が朝鮮半島東方沖の日本海を北上した影響で、東北から山陰の日本海側では南から暖かく湿った空気が流れ込み、山を越えた際に温度が上昇するフェーン現象が発生したとみられる。台風９号が九州西方沖を北上していた２日もフェーン現象が起き、三条市は３７．３度、胎内市は３５．７度を観測していた。
今夏は記録的猛暑となり、８月１７日には浜松市中区で４１．１度を観測して熊谷市の年間国内最高記録に並んだ。三条市では１８年８月２３日にも４０．４度を観測しており、観測点別の年間全国高温順位では１７番目に当たる。
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