大型台風１０号、沖縄近海北上＝７日にかけ奄美や九州接近―特別警報級、安全確保を
Newsfrom Japan社会
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
大型で非常に強い台風１０号は５日午前、沖縄県・南大東島の南海上を北西へ進んだ。猛烈な勢力に発達して６日未明に南大東島、６日午後に奄美大島に接近。７日午前にかけ、特別警報級の勢力を維持したまま九州の西部に接近、上陸して縦断するか、西岸近くを朝鮮半島に向かって北上する見込み。
気象庁の杉本悟史主任予報官は「進路予想の範囲が狭くなり、重大な災害が起きる確度が高くなった」と説明。記録的な暴風や高波、高潮のほか、大雨による土砂災害、河川の氾濫、浸水に最大級の警戒をするよう呼び掛けた。風雨が強まる前に、早めの避難、安全確保が必要という。
１０号は５日午前１１時、南大東島の南南東約１９０キロの海上を時速１５キロで北西へ進んだ。中心気圧は９２０ヘクトパスカル、最大風速５０メートル、最大瞬間風速７０メートル。東側２８０キロ以内と西側２２０キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域、東側６００キロ以内と西側４４０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。
６日にかけて予想される最大瞬間風速は沖縄と奄美が８０メートルで、弱い建物が倒壊するレベル。九州南部は６５メートル、九州北部３５メートル、四国３０メートル。海上はうねりを伴う猛烈なしけになり、波の高さは沖縄・奄美と九州南部１４メートル、九州北部と四国９メートル、近畿と東海６メートル。
６日正午までの２４時間予想雨量は多い所で、沖縄３００ミリ、奄美１５０ミリ、九州南部と関東甲信１００ミリ、九州北部と近畿、東海８０ミリ。
その後、７日正午までの２４時間予想雨量は、九州南部４００～６００ミリ、九州北部と四国３００～５００ミリ、奄美と東海３００～４００ミリ、近畿２００～３００ミリ、沖縄と関東甲信１００～１５０ミリ、中国５０～１００ミリ。８日正午までの同雨量は、東海３００～５００ミリ、四国と関東甲信２００～３００ミリ、九州北部と中国、近畿１００～２００ミリ、九州南部１００～１５０ミリ。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]