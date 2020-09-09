秋元司衆院議員を再逮捕＝偽証依頼の疑い―東京地検

Newsfrom Japan

カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）事業汚職をめぐる証人買収事件で、別の贈賄側被告に偽証を持ち掛けたとして、東京地検特捜部は９日、組織犯罪処罰法違反（証人等買収）容疑で衆院議員の秋元司容疑者（４８）＝収賄罪で起訴＝を再逮捕した。同容疑者の逮捕は４回目。特捜部は認否を明らかにしていない。

特捜部は、秋元容疑者が主導し、贈賄側の被告２人にそれぞれ別の人物を使って偽証工作を図ったとみて調べを進める。

再逮捕容疑は、コンサルタント会社代表の松浦大助容疑者（５１）＝組織犯罪処罰法違反容疑で逮捕＝、会社役員の宮武和寛被告（４９）＝同法違反罪で起訴＝と共謀。６月上旬と７月、贈賄側の中国企業「５００ドットコム」顧問だった仲里勝憲被告（４８）に対し、自身に有利になるような虚偽証言の報酬として、継続的な利益供与や現金５００万円の提供を申し出た疑い。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]