国内感染、前週比３７３４人増＝死者は７８人増加―新型コロナ

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国内で確認された新型コロナウイルス感染者は、１４日午前１０時時点で、クルーズ船の乗船者らを含め７万６４８５人となり、前週より３７３４人増えた。死者は７８人増え、１４６０人となった。

感染者の内訳は、都道府県別の合計が７万４７５９人、横浜市で停泊中に集団感染が起きたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客乗員が７１２人、長崎市で停泊中に集団感染が起きた「コスタ・アトランチカ」の乗員が１４９人、政府チャーター機での帰国者らが１５人など。

国内感染者の都道府県別では、東京が最多の２万３００３人（前週比１２３１人増）。次いで大阪９６０４人（同５６１人増）、神奈川５９４４人（同５１３人増）などとなっている。

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