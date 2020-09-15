官房長官に加藤厚労相＝麻生財務相再任の方向―茂木外相、赤羽国交相続投・菅総裁

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自民党の菅義偉総裁（官房長官）は１５日、新内閣人事の焦点である官房長官に竹下派の加藤勝信厚生労働相（６４）を起用する方針を固めた。茂木敏充外相（６４）、赤羽一嘉国土交通相（６２）は再任が固まり、麻生太郎副総理兼財務相（７９）と橋本聖子五輪担当相（５５）も再任の方向。二階派の平沢勝栄広報本部長（７５）、石原派の坂本哲志元総務副大臣（６９）の初入閣も内定した。自民党・政府関係者が明らかにした。

加藤氏の後任の厚労相には石破派の田村憲久政調会長代理（５５）を充てる案が有力。田村氏は厚労相経験があり、党で新型コロナウイルス対策の責任者を務めた。麻生派の河野太郎防衛相（５７）は総務相で調整。岸信夫元外務副大臣（６１）の防衛相起用が取り沙汰されている。

事務方トップの杉田和博官房副長官（７９）の続投も固まった。

菅氏は１５日、二階俊博幹事長（８１）を続投させるなど党４役人事を決めた。政調会長に細田派の下村博文選対委員長（６６）、総務会長に麻生派の佐藤勉・衆院憲法審査会長（６８）、選対委員長に竹下派の山口泰明・党組織運動本部長（７１）をそれぞれ起用。午後の臨時総務会で正式に決定した。

二階派を率いる二階氏は総裁選でいち早く菅氏支持を打ち出し、圧勝の流れを主導した。細田、麻生、竹下の３派も菅氏を支援した。菅氏が二階氏を中心に４派の幹部を党運営の柱と位置付けた形だ。

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