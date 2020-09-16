官房長官に加藤勝信氏＝麻生副総理・茂木外相・梶山経産再任―菅内閣、１６日発足

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自民党の菅義偉総裁は１６日召集の臨時国会で第９９代首相に指名され、同日中に新内閣を発足させる。焦点の官房長官に加藤勝信厚生労働相（６４）＝竹下派＝を起用する。麻生太郎副総理兼財務相（７９）＝麻生派＝、茂木敏充外相（６４）＝竹下派＝、梶山弘志経済産業相（６４）ら重要閣僚の再任を固め、人事でも安倍政権を継承する姿勢を示した。総裁選で菅氏を支持した各派の入閣待機組も処遇する。

昨年成立した特別措置法に基づき、２０２５年に開かれる大阪・関西万博の担当相を新たに置き、麻生派の井上信治元環境副大臣（５０）を充てる。

自民党は１５日の臨時総務会で、党運営の要である二階俊博幹事長の続投を含む党四役人事を決定。新政権の骨格が固まった。

菅氏は１５日夜、加藤氏に官房長官就任を要請し、加藤氏が受け入れた。加藤氏は第２次安倍政権で官房副長官に起用され、首相官邸で菅長官を支えた後、１億総活躍担当相や厚労相を歴任。旧大蔵官僚出身で政策全般に詳しく、実務能力に定評がある。

赤羽一嘉国土交通相（６２）＝公明党＝、萩生田光一文部科学相（５７）＝細田派＝、橋本聖子五輪担当相（５５）＝同＝、小泉進次郎環境相（３９）＝無派閥＝も再任が固まり、二階派の平沢勝栄広報本部長（７５）の復興相、石原派の坂本哲志元総務副大臣（６９）の１億総活躍相としての初入閣が決定。平沢、坂本両氏は派閥が入閣を求めていた。

武田良太国家公安委員長（５２）＝二階派＝は総務相に起用され、細田派の野上浩太郎前官房副長官（５３）は農林水産相で初入閣する。岸田派の上川陽子元法相（６７）が法相、同派の平井卓也元科学技術相（６２）がデジタル担当相、無派閥の小此木八郎元防災担当相（５５）が国家公安委員長でそれぞれ再入閣する。

厚労相には石破派の田村憲久政調会長代理（５５）を充てる。河野太郎防衛相（５７）＝麻生派＝は行政改革・規制改革担当相に、安倍晋三首相の実弟で細田派の岸信夫元外務副大臣（６１）は防衛相への起用が決まった。

官房副長官には坂井学元総務副大臣の起用と、岡田直樹参院議員の再任が内定した。坂井氏は菅氏に近い無派閥議員グループの一員。

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