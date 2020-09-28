国内感染、前週比３０４３人増＝死者は４２人増―新型コロナ

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国内で確認された新型コロナウイルス感染者は、２８日午前１０時時点で、クルーズ船の乗船者らを含め８万３０１４人となり、前週より３０４３人増えた。死者は４２人増で、累計１５６３人となった。

国内感染者の都道府県別では、東京が２万５２５７人（前週比１０４９人増）で最多。次いで大阪１万４４７人（同３８７人増）、神奈川６７４４人（同３６１人増）などとなっている。

死者が最も多いのは東京の４００人（前週比１０人増）で、次いで大阪が２０１人（同９人増）。３番目に多い神奈川は１３６人で前週から増えていない。

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