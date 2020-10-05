国内感染者８万６５６７人＝死者は１６１３人―新型コロナ
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国内で確認された新型コロナウイルス感染者は、５日午前１０時時点で、クルーズ船の乗船者らを含め８万６５６７人となり、前週より３５５３人増えた。死者は５０人増加し、累計１６１３人となった。
国内感染者の都道府県別では、東京が２万６４８４人（前週比１２２７人増）で最多。次いで大阪１万８０９人（同３６２人増）、神奈川７１３６人（同３９２人増）などとなっている。
死者が最も多いのは東京の４１１人（前週比１１人増）で、大阪２１８人（同１７人増）、神奈川１４３人（同７人増）が続いた。
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