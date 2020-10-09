吉野家、５７億円の赤字＝上場来最悪、コロナで客数減―８月中間

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吉野家ホールディングスが９日発表した２０２０年８月中間連結純損益は、５７億円の赤字（前年同期は１８億円の黒字）に転落した。赤字幅は２０００年の東証１部上場以来最悪。新型コロナウイルス感染拡大の影響による客数減に加え、不採算店閉店などで特別損失計２１億円を計上したことが響いた。

売上高は前年同期比２３．４％減の８１９億円、本業のもうけを示す営業損益は５９億円の赤字（同２９億円の黒字）だった。都市部や商業施設に多く出店する「はなまるうどん」、すし店「京樽」が苦戦した。主力の牛丼チェーン「吉野家」の国内事業は店舗休業や営業時間短縮で減収となったものの、固定費の圧縮で黒字を確保した。

記者会見した河村泰貴社長は「（人件費削減など）当たり前のことをスピーディーに進める」と述べ、収益改善を急ぐ考えを示した。

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