国内感染９万３９３０人＝死者は１６８８人―新型コロナ
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国内で確認された新型コロナウイルス感染者は、１９日午前１０時時点で、クルーズ船の乗船者らを含め９万３９３０人となり、前週より３７２８人増えた。死者は４５人増加し、累計１６８８人となった。
国内感染者の都道府県別では、東京が２万８９７１人（前週比１２５６人増）で最多。次いで大阪１万１５１４人（同３６０人増）、神奈川７９４２人（同４３４人増）などとなっている。
死者が最も多いのは東京の４３６人（同１５人増）。大阪２２７人（同４人増）、神奈川１５４人（同４人増）が続いた。
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