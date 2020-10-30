閣僚資産、平均前年超えの１億６５２万円＝トップは麻生氏、菅首相９位

Newsfrom Japan

政府は３０日、菅義偉首相と閣僚２０人の資産を公開した。家族分を含めた総資産の平均は１億６５２万円で、昨年９月の第４次安倍再改造内閣発足時と比べ、２３８０万円上昇した。首位は麻生太郎副総理兼財務相の６億４８４５万円で、首相は全体の９位で６２７７万円だった。

麻生氏は東京都渋谷区や自身の選挙区内にある福岡県飯塚市の宅地など、計６億３０４５万円の不動産を所有。九州電力など１５銘柄計２５万８０４６株や、ゴルフ会員権７口、絵画・陶磁器計４９点も報告した。

他に１億円を超えたのは平井卓也デジタル改革担当相、小泉進次郎環境相、岸信夫防衛相、河野太郎行政改革担当相で、平井氏は渋谷区や高松市の不動産計３億１８０５万円をはじめ、３億２００５万円で２位だった。

３位の小泉氏の資産は昨年の公開時と同じで、全て夫人の所有分。初入閣の岸氏は２億４３４１万円、河野氏は１億２７６１万円を計上した。

首相の資産は、横浜市の自宅と、金融資産４４２７万円、ゴルフ会員権１口。最少は赤羽一嘉国土交通相の０円だった。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]