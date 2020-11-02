国内感染１０万２７７８人＝１週間で４８００人増―新型コロナ

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国内で確認された新型コロナウイルス感染者は、２日午前１０時時点で、クルーズ船の乗船者らを含め１０万２７７８人となり、前週より４８４８人増えた。死者は５６人増加し、累計１７８９人となった。

都道府県別で見ると、最多は東京の３万１２１２人（前週比１１７９人増）。次いで大阪１万２８７６人（同８３０人増）、神奈川８７７７人（同４０８人増）が多い。１日当たり最多の感染者確認が続いた北海道は前週比４０１人増で３２０５人となっている。

死者が最も多かったのは東京の４５５人（同８人増）で、大阪２４４人（同１０人増）、神奈川１７１人（同８人増）が続いた。

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