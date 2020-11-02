国内感染１０万２７７８人＝１週間で４８００人増―新型コロナ
Newsfrom Japan社会 暮らし
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
国内で確認された新型コロナウイルス感染者は、２日午前１０時時点で、クルーズ船の乗船者らを含め１０万２７７８人となり、前週より４８４８人増えた。死者は５６人増加し、累計１７８９人となった。
都道府県別で見ると、最多は東京の３万１２１２人（前週比１１７９人増）。次いで大阪１万２８７６人（同８３０人増）、神奈川８７７７人（同４０８人増）が多い。１日当たり最多の感染者確認が続いた北海道は前週比４０１人増で３２０５人となっている。
死者が最も多かったのは東京の４５５人（同８人増）で、大阪２４４人（同１０人増）、神奈川１７１人（同８人増）が続いた。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
時事通信ニュース 健康・医療 暮らし 社会 日本 東北 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 新潟県 甲信越 北陸 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 東海 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中国 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四国 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄